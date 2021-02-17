Bursa'da, TIR'la çarpışan otomobildeki baba- oğul yaralandı

BURSA'da, TIR ile karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı kazada baba- oğul yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Orhangazi- İznik karayolu Çakırlı Kavşağı'nda meydana geldi. Orhangazi'den İznik'e doğru giden Zafer Uysal (46) yönetimindeki 16 ALK 752 plakalı nişasta yüklü TIR, karşı yönden gelen olan Sancar Yıldız'ın (55) kullandığı 16 LLV 67 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle TIR zeytinliğe girerken, otomobil sürücü Sancar ile araçtaki oğlu Recep Tayyip Yıldız (7) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baba- oğul, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.