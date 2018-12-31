Son Dakika Haberleri: Bursa'da Tır Yangını

Bursa'da Tır Yangını

1 saat önce

İnegöl ilçesinde park halindeki tır yandı.

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İnegöl ilçesinde park halindeki tır yandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Bursa'ya tır ile ahşap malzeme getiren Ramazan Yiğit, aracını İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde'de park ederek uyudu.

Bir süre sonra tırın motor kısmında yangın çıktığını fark eden Yiğit, araçtan dışarı çıkarak itfaiyeden yardım istedi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır, kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:04 Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel
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