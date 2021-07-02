Bursa'da tıra arkadan çarpan cipteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Orhangazi ilçesi geçişinde cipin, tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bursa'dan İstanbul istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 BUU 07 plakalı cip, Orhangazi Tüneli yakınlarında önünde seyreden Murat Mencik (50) idaresindeki 43 ZC 500 plakalı tıra çarptı.
Kazada, cipin sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Davut Kağnıcı (49) ağır yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kağnıcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cip sürücüsünün yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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