Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

6 saat önce

Bursa'da tıra arkadan çarpan otomobilde sıkışan 4 kişi yaralandı.

Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı, System.String[]

Bursa'da tıra arkadan çarpan otomobilde sıkışan 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa İzmir yolunda, Bursa istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 10 H 6456 plakalı otomobil, Özlüce kavşağında aynı istikamette giden Turan Ç. idaresindeki 08 K 1339 plakalı tıra arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçarken, araçta bulunan Şehzade N, Eray U, Ramazan Ç. ve Nevzat K. sıkışarak yaralandı.

Tır sürücüsü Turan Ç, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta bulunanları sıkıştıkları yerden çıkardı.

Ağır yaralı olan Nevzat K. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralılar da Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilde bulunan alkol şişelerinin yola savrulduğu görülürken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri, otomobilin kaçan sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, İzmir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:14 Kaynak: AA
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