Bursa'da tırın çarptığı 2 otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da tırın çarptığı 2 otomobildeki 3 kişi yaralandı

05.04.2022 01:13
Bursa'da tırın çarptığı 2 otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bursa'da tırın arkadan çarptığı 2 araçtaki 3 kişi yaralandı.

Bursa'da tırın arkadan çarptığı 2 araçtaki 3 kişi yaralandı.

Ahmet A. yönetimindeki 51 KB 316 plakalı tır, Bursa- Ankara kara yolunun İnegöl ilçesi girişinde, kırmızı ışıkta bekleyen Tülay G. idaresindeki 34 BMC 275 plakalı otomobil ile Serkan K'nin kullandığı 16 KPL 28 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüleri ile 16 KPL 28 plakalı araçta bulunan Fırat D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Otomobil, Ankara, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da tırın çarptığı 2 otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da tırın çarptığı 2 otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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