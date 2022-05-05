Bursa'da tırın otobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da tırın otobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

05.05.2022 19:00
Bursa'da tırın otobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Bursa'da tırın şehirler arası yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Bursa'da tırın şehirler arası yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Bursa Çevre Yolu'ndaki İsmetiye Viyadüğü mevkisinde, Ankara yönüne giden S.A.A. idaresindeki 16 JZD 77 plakalı tır, İstanbul'dan Eskişehir'e giden Barış Kantaroğlu kontrolündeki 34 ZSZ 14 plakalı İstanbul Kalesi Seyahat'a ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Otobüsün arka koltuğunda bulunan yolculardan Emirhan Şen, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otobüs yolcularından Sinan Elçi, Nihat Elçi, Yakup Temiz, Melikcan Kangal, Gülhan Ocaktan ve Irak uyruklu Eysar Mahmud Kamil yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ambulanslarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ölen Şen'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Kazanın ardından kaçmaya çalıştığı öne sürülen tır sürücüsü S.A.A, polis ekiplerince olay yeri yakınlarında gözaltına alındı.

Yolcular kazayı anlattı

Otobüste bulunan ve kazayı yara almadan atlatan yolcular, yaşadıkları şoku ve tanıklıklarını, olay yerindeki basın mensuplarına anlattı.

Bazı yolcular, otobüsün yol kenarında durduğunu ve o anda çarpışmanın meydana geldiğini ifade etti.

Kazayı yara almadan atlatan 30 kadar yolcu, başka bir otobüsle Eskişehir'e gönderildi.

Vali, kazayla ilgili bilgi aldı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kazayla ilgili telefonla yetkililerden bilgi aldı.

Canbolat, AA muhabirine, kazanın ardından ekiplerin hızlıca bölgeye yönlendirildiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Diğer yandan Bursa Çevre Yolu'nda trafik, kaza nedeniyle tek şeritten sağlanıyor. Araçların kaldırılmasının ardından yol tamamen açılacak.

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Eskişehir, Ankara, Bursa, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da tırın otobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da tırın otobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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