Bursa'da tırın şehirler arası yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Bursa Çevre Yolu'ndaki İsmetiye Viyadüğü mevkisinde, Ankara yönüne giden S.A.A. idaresindeki 16 JZD 77 plakalı tır, İstanbul'dan Eskişehir'e giden Barış Kantaroğlu kontrolündeki 34 ZSZ 14 plakalı İstanbul Kalesi Seyahat'a ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Otobüsün arka koltuğunda bulunan yolculardan Emirhan Şen, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otobüs yolcularından Sinan Elçi, Nihat Elçi, Yakup Temiz, Melikcan Kangal, Gülhan Ocaktan ve Irak uyruklu Eysar Mahmud Kamil yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ambulanslarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ölen Şen'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bura Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalıştığı öne sürülen tır sürücüsü S.A.A, polis ekiplerince olay yeri yakınlarında gözaltına alındı.

Yolcular kazayı anlattı

Otobüste bulunan ve kazayı yara almadan atlatan yolcular, yaşadıkları şoku ve tanıklıklarını, olay yerindeki basın mensuplarına anlattı.

Basın mensuplarına demeç veren bazı yolcular, otobüsün yol kenarında durduğunu ve o anda çarpışmanın meydana geldiğini ifade etti.

Kazayı yara almadan atlatan 30 kadar yolcu, başka bir otobüse nakledilerek Eskişehir'e gönderildi.

Vali, kazayla ilgili bilgi aldı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kazayla ilgili telefonla yetkililerden bilgi aldı.

Canbolat, AA muhabirine, kazanın ardından ekiplerin hızlıca bölgeye yönlendirildiğini ve kazanın ardından gerekli tedbirlerin aldığını bildirdi.

Diğer yandan Bursa Çevre Yolu'nda trafik, kaza nedeniyle tek şeritten sağlanıyor. Araçların kaldırılmasının ardından yol tamamen açılacak.