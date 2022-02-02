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Bursa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Bursa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

02.02.2022 03:08
Bursa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Bursa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Merkez Nilüfer ilçesi Ahıska Caddesi üzerinde Erkan Aktaş'ın (32) kullandığı 16 ASG 861 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Cumhur Ç. idaresindeki 67 TS 197 plakalı tıra çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken aracın parçaları ve motoru yola fırladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Aktaş'ın cenazesi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Erkan Aktaş'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

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Erkan Aktaş, Otomobil, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika


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