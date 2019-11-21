Bursa'da tiyatrolu günler

Türk tiyatro tarihinin başyapıtlarından, usta kalem Haldun Taner'in yazdığı "Keşanlı Ali Destanı"nın yönetmenliğini BDT rejisörü Bora Özkul üstleniyor. Dekorunu Emre Satı, kostüm tasarımını Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Ali Karaman'ın yaptığı oyunun koreografisi Deniz Çığ'a ait.



Halil Balkanlar, Arzu Tan Bayraktutan, Levent Uzunbilek'in de aralarında bulunduğu kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip oyunda, işlemediği bir cinayetten dolayı mahkum ve kahraman olan Keşanlı Ali ile kenar mahalle güzeli Zilha'nın imkansız aşkı anlatılıyor.



Oyun, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 23 Kasım Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00 saatlerinde seyirciyle buluşacak.



"Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy"



Burak Akyüz'ün yazdığı, Murat Ozan'ın yönettiği "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" oyununun dekor ve kostüm tasarımını Cenk Oral, ışık tasarımını ise Sinan Mahçup yapıyor.



Mehmet Akif'i Emre Nurettin Örük'ün canlandırdığı oyunda, şairin hayatı ve dönemin Anadolu'su, müzikler ve tasavvuf eşliğinde izleyiciye aktarılıyor.



Oyun, bugün, yarın ve 23 Kasım'da saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.



"Barbara'nın Doğumu"



Duygu Ergun'un yazdığı, Ece Okay'ın yönettiği "Barbara'nın Doğumu" oyununun dekorunu Selim Cenisli, kostüm tasarımını Özge Akarsu ve ışık tasarımını Ali Karaman üstleniyor.



Arzu Tan Bayraktutan, Ufuk Şener, Melike Ergüzen'in de aralarında bulunduğu 10 kişinin rol aldığı oyunda, bir Alman askeri ile Polonyalı kadının aşkından doğan Barbara'nın işgal ve savaş sonrası yalnızlık, yoksulluk ve umutsuzlukla çevrelenmiş dünyasında bir yaşam kurma çabası konu ediliyor.



Oyun, AVP Sahnesi'nde 26 ve 27 Kasım'da saat 20.00'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.



"Boyacı"



Bursa Şehir Tiyatrosu da "Boyacı" oyununu sahneleyecek. Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı, Murat Liman'ın yönettiği iki perdelik komedi oyununun dekor tasarımını Murat Şimşek, ışık tasarımını da Serdar Solum ile Ferdi Buna yapıyor.



Mehmet Ali Açıl, Sergen Bölük ve Volkan Yıldız'ın aralarında olduğu 11 kişinin rol aldığı oyunda, bir doktor muayenehanesine, boya yapmak üzere gelen ama eşinin de teşvikiyle doktorun yerine geçen boyacı Kadir'in, sonrasında muayenehaneye gelen toplumun çeşitli katmanlarından kişilerle yaşadığı keyifli olaylar izleyiciye aktarılıyor.



Oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 23 Kasım'da ise 14.00'te izlenebilecek.