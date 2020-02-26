Bursa'da TKDK'dan 14 yatırıma 22,5 milyon liralık hibe desteği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bursa'da TKDK'dan 14 yatırıma 22,5 milyon liralık hibe desteği - Son Dakika Ekonomi

Bursa'da TKDK'dan 14 yatırıma 22,5 milyon liralık hibe desteği

6 saat önce

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe destekleri kapsamında Bursa'da 14 projeye 22,5 milyon liralık katkı sağlanacak.

Bursa'da TKDK'dan 14 yatırıma 22,5 milyon liralık hibe desteği, System.String[]

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe destekleri kapsamında Bursa'da 14 projeye 22,5 milyon liralık katkı sağlanacak.

TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurumun 25 Kasım 2019'da IPARD 2 Beşinci Başvuru Çağrı İlanı'na çıktığı anımsatıldı.

Açıklamada, çağrı ilanı kapsamında, "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" tedbirleri için müracaatların kabul edildiği belirtildi.

Proje başvuru kabullerinin tamamlandığı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projelerin hayata geçmesiyle 3 adet süt ve süt ürünleri işleme, 4 adet süt toplama merkezi, 3 adet su ürünleri ve balık işleme, 4 adet soğuk hava deposu ve paketleme tesisinin projesine yaklaşık 54 milyon lira uygun harcama tutarına sahip yaklaşık 22,5 milyon lira hibe ödemesinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır."

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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