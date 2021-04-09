Bursa'da 'Tohum Takas Şenliği'nde 15 bin yerli tohum dağıtıldı - Son Dakika

Bursa'da 'Tohum Takas Şenliği'nde 15 bin yerli tohum dağıtıldı

09.04.2021 12:52

Bursa'da 'Tohum Takas Şenliği'nde 15 bin yerli tohum dağıtıldı Bursa'da yapılan Tohum Takas Şenliği'nde 15 bin ata tohumu dağıtıldı.

Bursa'da 'Tohum Takas Şenliği'nde 15 bin yerli tohum dağıtıldı

BURSA - Bursa'da yapılan Tohum Takas Şenliği'nde 15 bin ata tohumu dağıtıldı.

Nilüfer Belediyesi tarafından 6'ncısı düzenlenen Tohum Takas Şenliği bu yıl pandemi kuralları çerçevesinde yapıldı. Belediyenin Kent Bostanları'nda ekolojik şartlarda üretilen 35 farklı türde 15 bin ata tohumu meraklılarıyla buluştu. Türkiye'nin çeşitli belediyelerinden ve bölgelerinde de katılanların olduğu şenlikte farklı farklı yerel tohumlar da vatandaşlara dağıtıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Tarım şehri Nilüfer'de ata tohumlarını yaşatmak ve geleceğe aktarmak için yaptığımız bu geleneksel buluşma aslında daha geniş katılımla Türkiye'nin dörtbir köşesinden gelen insanları buluşturuyordu. Ancak geçen yıl pandemi nedeniyle yapamadığımız şenliğimizi, bu yıl da kapsamını daralttık. 'Tohum hayattır' diyerek salgın kuralları çerçevesinde sizlerle bir araya gelmek istedik" dedi.

Küresel sermayenin tohum konusunu kendi tekeline aldığını ifade eden Erdem, "Bir zamanlar tarım cenneti diyebileceğimiz bu ülke, ne yazık ki kendi cevherinden uzaklaşarak, küresel sermayeye teslim olmuş görünüyor. Bu hem çok üzücü, hem de gelecek adına çok endişe verici. Ama neyse ki bu şenliğe katılanlar gibi, ata tohumlarına sahip çıkıp onlara geleceğe aktarmayı görev edinmiş insanlar var. Nilüfer belediyesi bu yıl altıncı kez düzenlediği şenlik kapsamında Kent Bostanları'nda ürettiği 35 çeşit tohumu vatandaşlara dağıtacak. Toplam 15 bin paket ata tohumu, bu şenliğin katılımcıları tarafından alınarak toprakla buluşacak" diye konuştu.

Geleceğe bırakılacak en güzel mirasın sağlıklı gıda olduğunu belirten Erdem, insanlığın gelecekte yüz yüze kalacağı gıda krizine karşı da en büyük silahın bu olduğunu vurguladı. 2021 yılını 'Gıda Yılı' ilan ettiğimiz Nilüfer'de en büyük amaçlarının sağlıklı gıdayı yaşatmak ve erişebilir kılmak olduğunu sözlerine ekleyen Erdem, "Ata tohumlarını geleceğe aktarma çabamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum. Geleceğe attığımız bu tohumların bereketle, sevgiyle, bollukla yeşermesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bursa'da 'Tohum Takas Şenliği'nde 15 bin yerli tohum dağıtıldı
Bursa'da 'Tohum Takas Şenliği'nde 15 bin yerli tohum dağıtıldı
Bursa'da 'Tohum Takas Şenliği'nde 15 bin yerli tohum dağıtıldı
Bursa'da 'Tohum Takas Şenliği'nde 15 bin yerli tohum dağıtıldı

nilüfer belediyesi, Tarım, Bursa, Tohum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'da 'Tohum Takas Şenliği'nde 15 bin yerli tohum dağıtıldı - Son Dakika


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