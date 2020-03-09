Bursa'da TOKİ kurası heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da TOKİ kurası heyecanı - Son Dakika

Bursa'da TOKİ kurası heyecanı

6 saat önce

BURSA'da, Toplu Konut İdaresi tarafından Kestel ve Yıldırım ilçelerine yapılacak 400 konutun kura çekimi yapıldı.

Bursa'da TOKİ kurası heyecanı, System.String[]

BURSA'da, Toplu Konut İdaresi tarafından Kestel ve Yıldırım ilçelerine yapılacak 400 konutun kura çekimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Bursa'nın Kestel ilçesinde 250 ve Yıldırım ilçesinde inşa edilecek 150 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. Şehit aileleri ve engelli vatandaşların da aralarında bulunduğu 13 bin 365 başvuruda 2+1 konutlar için 280 kişi, 21 bin 723 kişinin başvuruda bulunduğu 3+1 konutları için 120 vatandaş hak kazandı.

Tofaş Spor Salonu'nda noter huzurunda yapılan kura töreninde 400 konutun hak sahibi olan vatandaşlar heyecanlarını gizleyemedi. Kuranın kayınvalidesine çıktığını öğrenen Kenan Yusuf Günay çok sevinçli olduğunu anlatarak, "Çok sevinçliyim. Kayınvalideme çıktı. Hemen eşime haber verdim. Eşim de kayınvalideme iletti. Ailece çok mutluyuz" dedi.

?İlk kez ev sahibi olacağını söyleyen İsmail Demiray da "Yıllardan beri bekliyoruz. Daha önce 3 kere yazılmıştım, şimdi çıktı. Çok mutluyuz. Allah herkese nasip etsin" diye konuştu.


Kestel, Bursa, Toki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Stoltenberg ile ortak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken bir dönemdedir Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 18 terörist öldürüldü AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu da Babacan'ın partisine katıldı

Son Dakika Haberleri
20:02 Öztrak: "Hukuk önünde herkesin eşit olup olmadığını göreceğiz"
20:00 AB'den "Türkiye ile diyaloğa hazırız" açıklaması
20:00 Erdoğan: "Esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadelesine katma değer sağlamasıdır.
19:59 Bahçelievler'de 2. kattan düşen 16 yaşındaki kız yaralandı
19:58 Kartal'da, bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 20:07:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da TOKİ kurası heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]