Bursa'da tomruk yüklü tır devrildi - Son Dakika

Bursa'da tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu yolda ulaşım sağlanamıyor.
Bursa- Keles Yolu Doğancı mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 H 0154 plakalı tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tırın dorsesindeki tomruklar yola saçıldı.
Bursa-Keles Yolu ulaşıma kapanırken çevredeki vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Tır ile tomrukların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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