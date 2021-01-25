Bursa'da tomruk yüklü tır devrildi - Son Dakika

Bursa'da tomruk yüklü tır devrildi

25.01.2021 17:43
Bursa'da tomruk yüklü tır devrildi, System.String[]

Bursa'da tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu yolda ulaşım sağlanamıyor.

Bursa'da tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu yolda ulaşım sağlanamıyor.

Bursa- Keles Yolu Doğancı mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 H 0154 plakalı tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tırın dorsesindeki tomruklar yola saçıldı.

Bursa-Keles Yolu ulaşıma kapanırken çevredeki vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Tır ile tomrukların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da tomruk yüklü tır devrildi - Son Dakika


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