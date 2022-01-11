Bursa'da toplanan insani yardım malzemeleri Suriyeli mağdurlara gönderildi - Son Dakika

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Suriyeli savaş mağdurları için yardım kampanyası düzenlendi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Mudanya Temsilciliği, yılın ilk yardım organizasyonunu geçen ay görevi başında vefat eden Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesinin edebiyat öğretmeni Necati Dikici anısına gerçekleştirdi.

Mudanya İmam Hatipliler Mezunları Derneği ve İmam Hatip Okullarının da destek verdiği kampanya kapsamında hayırseverler tarafından 550 çift bot, 350 çift ayakkabı, 450 battaniye, 630 mont ile un, gıda ürünleri ve giysiler bağışlandı.

Suriyeli savaş mağdurlarının barındığı kamplara gönderilecek insani yardım malzemelerinin yüklendiği tırın hareketinden önce Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesinde tören yapıldı.

İHH Mudanya Temsilcisi Ogün Karagöz, programda yaptığı konuşmada, kampanyaya bağış ve destekleriyle katkıda bulunan öğrenciler, mezunlar ve veliler başta olmak üzere öğretmenlere ve İHH gönüllülerine teşekkür etti.

"Kış kapıda, çocuklar üşümesin" diyen Karagöz, Mudanya'dan sağlanan desteklerin devam edeceğini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ile öğretmen ve öğrencilerin katıldığı törende dua edilmesinin ardından tır yola çıkarıldı.