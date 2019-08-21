Son Dakika Haberleri: Bursa'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak
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Bursa'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak

1 saat önce

Bursa'da, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmalarını protesto etmek amacıyla yapılacak eylemler 15 gün süreyle yasaklandı.

Bursa'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak, System.String[]

Bursa'da, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmalarını protesto etmek amacıyla yapılacak eylemler 15 gün süreyle yasaklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili her türlü yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto ve benzer etkinliklerin il genelinde yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, "Belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinlikler, Bursa il sınırları içinde (il merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil), 21 Ağustos günü saat 08.00'den 4 Eylül günü saat 24.00'e kadar, Valilik makamının kararıyla yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

Diyarbakır, Bursa, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:38 Kaynak: AA
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