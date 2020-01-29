Bursa'da toplantı ve yürüyüş alanları belirlendi - Son Dakika

Bursa'da toplantı ve yürüyüşlerle ilgili toplanma alanları, güzergahları ve dağılma yerleri ile afiş ve pankart asılacak yerler belirlendi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince yapılan toplantıda, 2019 yılında geçerli olan toplantı ve yürüyüş alanlarının 2020 yılında da aynı şekilde uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Gökdere Meydanı, Merinos Parkı, Kent Meydanı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Ertuğrul Gazi Meydanı'nın toplantı alanı olarak belirlendiği kaydedildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu alanlarda belirlenen sabit reklam panolarına afiş ve pankart asılabileceği ifade edildi.