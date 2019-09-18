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Bursa'da toplu balık ölümleri

6 dakika önce

Bursa'da toplu balık ölümleriBursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Kirmasti Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşandı.

Bursa'da toplu balık ölümleri

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Kirmasti Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşandı. Yetkililer tarafından dereden numune alınırken, toplu balık ölümleri ilçede endişeye neden oldu.

Mustafakemalpaşa ilçesindeki Yavelli Mahallesi'nden geçen Kirmasti Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşandı. Dere yatağının Yavelli Mahallesi yakınlarında irili ufaklı çok sayıda ölü balık gözlendi. Dere yatağında ölü balıkları gören vatandaşlar durumu Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Mustafakemalpaşa İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çevre sakinlerini tedirgin eden toplu balık ölümlerinin sebebi, yetkililerin almış olduğu numunelerin incelenmesinin ardından ortaya çıkacak.

Yavelli Mahallesi'nden geçen Kirmasti Deresi ile tarım arazilerinin de sulandığını belirten Yavelli Mahalle Muhtarı Ersin Demir, Tüm yetkili mercilere başvurumuzu yaptık. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yetkililer gelerek numune aldı. Bu ölümlere sebebiyet veren işletme ve şahısların bir an önce bulunup cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Balık ölümlerinden ziyade, biz bu dereden gelen suyla tarım arazilerini de suluyoruz. Tarım ürünlerimizi pazarlıyoruz. Vatandaşlarımız sebze ve meyveleri bu yüzden pazardan almak zorunda kalıyor. Bu durumun bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor. Bir an önce bu soruna çare bulunması lazım dedi.

Bursa'da toplu balık ölümleri

Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:44 Kaynak: DHA
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