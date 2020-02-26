Bursa'da toplu taşıma araçları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor - Son Dakika

BURSA Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi BURULAŞ, koronavirüse karşı tüm toplu ulaşım araçlarını, nanoteknolojiyle dezenfekte ediyor.

Tüm dünyayla birlikte Türkiye'nin de gündeminde olan koronavirüs, dikkatleri toplu taşıma araçlarına çevrildi. Her gün ortalama 400 bin kişiye hizmet veren Bursa Büyükşehir Belediyes'nin ulaşım şirketi BURULAŞ'a bağlı otobüsler, BursaRay, T1 ve T3 tramvay vagonları, BUDO ve BBBus, nanoteknoloji sisleme yöntemi ile dezenfekte ediliyor. Gece yarısından sonra yapılan dezenfekte işleminde, personel özel giysi ve maske takıp, özel ilaçlar bulunan cihazları kullanıyor.Bursa halkının daha sağlıklı bir ortamda yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla yapılan temizlik belli periyodlarla tekrarlanıyor.