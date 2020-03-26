Bursa'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 84 oranında düştü, 2 tramvay hattı iptal edildi - Son Dakika

Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında T1 ve T3 tramvay hatlarındaki ulaşım yarından itibaren durduruluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, günlük 1 milyon yolcunun taşındığı toplu ulaşım sistemlerinde yüzde 84 oranında düşüş yaşandığını, 95-100 bin civarında 65 yaş üstü vatandaşın ise genelge gereği toplu ulaşımı kullanamadığını açıkladı.



Başkan Aktaş toplu ulaşımdaki mesafeli oturma düzenini sabah saatlerindeki yoğunluk sebebiyle otobüs takviyeleriyle sorunsuz bir şekilde devam ettirdiklerini belirterek, "Ulaşım ile ilgili rakamlar yüzde 83-84 düştü. Zaten bizim günlük 95-100 bin 65 yaş üstü sayımız vardı. Doğal olarak bu rakam sıfırlandı. Ama yeniden söylüyorum örneğin vatandaş kemoterapi alacak, bir yere gitme zorunluluğu var, hayati bir süreç yaşıyor bu gibi durumlarla alakalı biz gereken yardım ve destekleri yapıyoruz. Metro ve diğer yerlerde de dezenfektasyon çalışmaları devam ediyor. Takviye araçlarda veriliyor vatandaşlarımızın mesafeli oturarak bu süreçte dikkatli olmalarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.



Bu arada Burulaş bugün yaptığı açıklama ile Zafer Plaza İncirli, Kent Meydanı Heykel arasında çalışan T1 ve T3 tramvay hatlarının 27 Mart Cuma gününden itibaren geçici süreliğine durdurulduğunu bildirdi. Açıklamada, "Yolcularımızın dikkatine. Kovid-19 salgını tedbirleri uyarınca, T1 ve T3 Tramvay işletimi 27 Mart Cuma gününden itibaren geçici süreliğine durdurulmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.



Öte yandan Bursa'da sağlık personeline ücretsiz ek seferler konuldu.



Ulaşımla alakalı gün gün, saat saat değerlendirmeler yaptıklarını anlatan Aktaş yoğun olan bölgelerden sağlık çalışanları için ücretsiz ek seferler düzenlediklerini belirtti. Sabah ve akşam saatlerinde belirli yoğunluk sebebiyle T1 ve T3 hatlarını iptal ettiklerini anlatan Aktaş, "Biz T1 ve T3 hattımızı geçici olarak iptal ettik. T1 yerine Salı gününden itibaren otobüs takviyesi yaptık. Bunun yanında Yüksek İhtisas'tan direk Şehir Hastanesi'ne ve Görükle bölgesinden yoğun bir sirkülasyon olduğu için Şehir Hastanesi'ne direk sağlık personeli için sabah ve akşam saatleri olmak üzere ilave ücretsiz saatler ekledik" dedi. - BURSA