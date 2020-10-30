Bursa'da toplu ulaşımda 'bayrağa saygı' uygulaması - Son Dakika

Bursa'da Burulaş ve Özel Halk Otobüslerinin yönetmeliğe uygun hale getirilmesi çalışmalarını, 'araçlardan Türk Bayrakları sökülüyor' şeklinde gerçek dışı ifadelerde çarpıtmaya çalışanlara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt geldi. Türk Bayrağı Kanunu'nun belirttiği esaslara uymayan bayrakların kaldırıldığı ve kanuna uygun olarak araç dışı bayrak uygulamasına geçileceği belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Burulaş ve Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Odası'nın kararı doğrultusunda tüm toplu ulaşım araçlarının yönetmeliğe uygun hale getirilmesi amacıyla uygulama ve denetimlere başladı. Uygulama kapsamında araç içi ses sistemleri, iç ışıklandırmalar, perdeler, görüşü kapatıcı ve engelli erişimini önleyici tüm iç ve dış aksesuarlar, trafik güvenliğini etkileyen havalı kornalar, cam filmleri, jant aksesuarları ve türevleri gibi uygulamaların tamamı sökülürken, 449 araç toplu taşıma yönetmeliğine uygun ve güvenli hale getirildi.

Bayraklar yeniden düzenleniyor

Ayrıca uygulama kapsamında araç içi ve dışında bulunan Türk Bayraklarının da 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na uygun olup olmadığı denetleniyor. Bayraklar Kanununun 7'inci maddesinde; "Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz" denilirken, bu maddeyi ihlal eden bütün Türk Bayrakları araçlardan söküldü. Kanuna uygun Türk Bayraklarının araç dışlarına standart şekilde uygulanması projesine başlandı.

Mesnetsiz iddialar

Yönetmeliğe uygun olmayan kişisel eşyalarının kaldırılmasından memnun olmayan bazı araç sahipleri, konuyu 'Türk Bayrağına saldırı' şeklinde mesnetsiz ve gerçek dışı beyanlarla sosyal medya üzerinden paylaşırken, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada uygulamanın Türk Bayrağı'na saygı için yapıldığı belirtildi. Açıklamada; "2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'nun belirttiği esas ve usullerine uygun olarak araç içinde ve dışındaki Yönetmeliğe uygun olmayan, kişisel aksesurlarının kaldırılmasından memnun olmayan bazı araç sahipleri ve bu durumdan faydalanmak isteyenler Türk Bayrağı üzerinden siyaset devşirmeye ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik ithamlarda bulunmaya çalışmışlardır. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş'ın itibarını hepimizin en hassas olduğu Bayrak konusu üzerinden zedelemeye çalışan bu mesnetsiz ve gerçekliği olmayan açıklamaları ve bu açıklamaları yapanları esefle kınıyor ve itibar zedeleme amacıyla yapılan bu çirkin siyasetin Türk Bayrağı üzerinden yapılması adına utanç duyuyoruz" görüşlerine yer verildi. - BURSA