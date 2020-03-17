Bursa'da toplu ulaşımı kullanım yarıya indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da toplu ulaşımı kullanım yarıya indi - Son Dakika

Bursa'da toplu ulaşımı kullanım yarıya indi

6 saat önce

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan birtakım kararların ardından toplu ulaşımı kullanma oranı yarıya indi.

Bursa'da toplu ulaşımı kullanım yarıya indi, System.String[]

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan birtakım kararların ardından toplu ulaşımı kullanma oranı yarıya indi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, kent içi toplu taşıma araçlarını kullananların sayısı önceki haftaya göre azaldı.

Kentte 9 Mart'ta 292 bin 97 kişinin kullandığı raylı taşıma araçlarındaki yolcu sayısı 16 Mart'ta yüzde 55,2 azalarak 161 bin 912'ye düştü.

Belediye otobüsü kullananların sayısı ise 9 Mart'ta 255 bin 553 olurken, 16 Mart'ta yüzde 55,5 oranında azalarak 142 bin 79'a geriledi.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:06 Kaynak: AA
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