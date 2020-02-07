Bursa'da toprağa gömülü patlayıcı bulunmasıyla ilgili iki şüpheli daha yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da toprağa gömülü patlayıcı bulunmasıyla ilgili iki şüpheli daha yakalandı - Son Dakika

Bursa'da toprağa gömülü patlayıcı bulunmasıyla ilgili iki şüpheli daha yakalandı

14 dakika önce

Bursa'da büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki iki PKK/KCK'lı teröristin yakalanması ve toprağa gömülü patlayıcı bulunmasıyla ilgili Kocaeli ve Antalya'da iki şüpheli daha gözaltına alındı.

Bursa'da toprağa gömülü patlayıcı bulunmasıyla ilgili iki şüpheli daha yakalandı, System.String[]

Bursa'da büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki iki PKK/KCK'lı teröristin yakalanması ve toprağa gömülü patlayıcı bulunmasıyla ilgili Kocaeli ve Antalya'da iki şüpheli daha gözaltına alındı.

Kocaeli ve Antalya'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, daha önce yakalanan iki teröriste yardım ettikleri öne sürülen N.E. ve B.K'yi gözaltına aldı.

Bu arada, PKK'lı teröristler H.D. (31) ve F.K'nin (26) Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri sürüyor.

Teröristlerin, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki ormanlık alana define aramak için geldiklerini öne sürdükleri öğrenildi.

Zanlıların gözaltına alınması, ormanlık alanda özel eğitimli köpekle arama yapılması ve toprağa gömülü patlayıcıların çıkarılması kameralara yansıdı.

İçişleri Bakanlığınca, büyükşehirlerde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen iki PKK'lı teröristin, toprağa gömdükleri 5,5 kilogram patlayıcıyla yakalandığı açıklanmıştı.

Nilüfer ilçesinde 155 polis imdat hattına gelen ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki şüpheliyi durdurmuş, kimlik sorgulamasında H.D. ve F.K'nin bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu oldukları tespit edilmişti.

Çalışmalar kapsamında teröristlerce Nilüfer ilçesindeki ormanlık alana 5,5 kilogram patlayıcı gömüldüğü belirlenmişti.

Uzman ekiplerce, kazı çalışmasında patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmişti.

Antalya, Kocaeli, Bursa, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:30 Kaynak: AA
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