Son Dakika Haberleri: Bursa’da toprak suyla buluşuyor

Bursa’da toprak suyla buluşuyor

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 13 milyon TL harcayarak İznik, Yenişehir, İnegöl, Kestel ve Orhaneli'ye kazandırdığı ve 975 hektarlık alanda sulu tarım yapılmasına imkan sağlayacak 6 göletin inşaatı tamamlandı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 13 milyon TL harcayarak İznik, Yenişehir, İnegöl, Kestel ve Orhaneli'ye kazandırdığı ve 975 hektarlık alanda sulu tarım yapılmasına imkan sağlayacak 6 göletin inşaatı tamamlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:15 

İznik, Orhaneli, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi
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