Bursa’da toprak suyla buluşuyor
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 13 milyon TL harcayarak İznik, Yenişehir, İnegöl, Kestel ve Orhaneli'ye kazandırdığı ve 975 hektarlık alanda sulu tarım yapılmasına imkan sağlayacak 6 göletin inşaatı tamamlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:15
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