Bursa'da topyekün temizlik seferberliği - Son Dakika

Bursa'da topyekün temizlik seferberliği
6 saat önce
Bursa'da belediye ekipleri, sokağa çıkma yasağıyla birlikte boş kalan sokak cadde ve tarihi mekanları ilaçladı.
Bursa'da belediye ekipleri, sokağa çıkma yasağıyla birlikte boş kalan sokak cadde ve tarihi mekanları ilaçladı.
Osmangazi Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği pazar, çarşı, parklar, meydanlar, camiler, türbeler ve ana caddeleri yıkama ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız başladı. Ortak kullanım alanlarında yapılan yıkama ve dezenfekte çalışmaları, insanların sokağa çıkma yasağıyla birlikte daha da hız kazandı.
Yetkililer insanların olmaması sebebiyle daha etkili çalışma yapabildiklerini dile getirdi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:55 Kaynak: İHA
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