Bursa'da torbacı ve içicilere operasyon: 17 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da torbacı ve içicilere operasyon: 17 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da torbacı ve içicilere operasyon: 17 gözaltı

6 saat önce

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da torbacı ve içicilere operasyon: 17 gözaltı, System.String[]

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda uyuşturucu kullanmak için satın almak veya bulundurmak suçundan 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinden bir miktar metamfetamin ve ectasy çıktı. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen F.Y., Ö.A., İ.G., A.B., H.T. ve M.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 21 çıkı paketlenmiş 101 gram metamfetamin, 80 gram metamfetamin, 200 gram esrar, 16 adet ectasy hap, bir miktar sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi. 17 şüpheliden 11'i hakkında uyuşturucu kullanmak veya bulundurmak suçundan işlem yapıldı.


Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y. tutuklanırken, Ö.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli İ.G., A.B., H.T. ve M.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Facebook Türkiye'de 8 ilde ofis açacak
Ağırlığına teraziler dayanamıyordu, 256 kilodan 140 kiloya düştü Yerli otomobil iki mahalleyi uçurdu! Arazilerine değer biçemiyorlar Esrarla yakalanan kadın, gülerek gittiği adliyede tutuklandı

Son Dakika Haberleri
21:02 ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e BM toplantısı için vize vermedi - Son Dakika Haber
20:56 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi - Son Dakika Haber
20:52 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Son Dakika Haber
20:48 Adana'da maden ocağına çığ düştü: 1 ölü, 1 yaralı, 2 kişi kayıp - Son Dakika Haber
20:35 Reklam panosundan başına parça düşen şahıs öldü - Son Dakika Haber
20:33 Son dakika: Irak Başbakanı Abdülmehdi, ABD ordusunun çekileceğine dair bir mektup aldıklarını açıkladı - Son Dakika Haber
20:12 Kalın'dan Putin-Esad görüşmesine ilişkin açıklama: Putin'in Suriye ziyareti kendi tasarrufudur, bir şey diyemeyiz - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 21:11:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da torbacı ve içicilere operasyon: 17 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]