Bursa'da toz cinayeti sanığına müebbet hapis

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Kızının ölüm tuzağından sağ çıkan baba konuştu: Silah tutukluk yaptı, hayatım kurtuldu

Bu koyunların doğmamış kuzuları bile satılıyor

Dolandırıcıların son kurbanı CHP'li eski vekil oldu! 2 milyon lirayı elleriyle teslim etti