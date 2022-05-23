BURSA'DA TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI - Son Dakika
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BURSA'DA TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI

23.05.2022 07:21

BURSA'da Trabzonsporlular Derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamasına binlerce vatandaş katıldı.

BURSA'da Trabzonsporlular Derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamasına binlerce vatandaş katıldı. Coşkunun yüksek olduğu kutlamalarda 'Tekno-parti' düzenlendi.

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları devam ediyor. Bursa Trabzonsporlular Derneği tarafından 38 yıl sonra gelen şampiyonluk için Mihraplı Parkı'nda düzenlenen kutlamalara binlerce taraftar katıldı. Etkinlikte yerel sanatçılar sahne alırken, alanı dolduranlar, horon oynayarak şampiyonluğu kutladı. Etkinlikte, şampiyonluk gecesinde vatandaşların telefonlarıyla gerçekleştirdikleri ve dünyada ses getiren ışıklı şov da yapıldı. Kutlamalar hakkında bilgi veren Bursa Trabzonsporlular Derneği Başkanı Orhan Samast, "Bugün burada 38 yıl sonra yüz binlerce insanın kavuştuğu bir şampiyonluğu kutluyoruz. Bursa Türkiye'nin 4'üncü büyük şehri, 3 milyondan fazla insan yaşıyor ve yüz binlerce Trabzonsporlu var. Trabzonspor'un özelliği, bir Anadolu takımı olması ve çok farklı illerden taraftarının bulunması. Şu an bu meydanda binlerce kişi bu coşkuyu yaşıyor. 38 yıl sonra gelen şampiyonluk Bursa'da coşkuyla kutlanıyor. Bugün burada çok sayıda sanatçıyla kutlama yapıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum. Burada kutlama yapmamıza izin verdiler. Burada hem yerel hem de ulusal sanatçılarımız yanımızda. Güzel bir program hazırladık. Bu program kapsamında bahsettiğim sanatçılar sahne alıyor. Alanda çok güzel bir coşku var. Çünkü çok uzun süre sonra gelen bir şampiyonluk. Özlenen bir şampiyonluktu. Türkiye'nin birçok ilinde kutlamalar oldu. Bursa'ya yakışır bir kutlama olsun diye ligin son maçının olduğu güne bıraktık. Çok yoğun bir katılım var" dedi.

BURSA'DA TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI
BURSA'DA TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI
BURSA'DA TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI
BURSA'DA TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI
BURSA'DA TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI
BURSA'DA TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI
BURSA'DA TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI
BURSA'DA TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI
BURSA'DA TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI
BURSA'DA TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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