Son Dakika Haberleri: Bursa'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 880 Bin 670'e Ulaştı

Bursa'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 880 Bin 670'e Ulaştı

34 dakika önce

Bursa'da aralık sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı, bir önceki aya göre bin 612 adet artarak 880 bin 670'e çıktı.

Bursa'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 880 Bin 670'e Ulaştı, System.String[]
Bursa'da aralık sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı, bir önceki aya göre bin 612 adet artarak 880 bin 670'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı, bir önceki aya göre bin 612 adet arttı.

Bursa'da 880 bin 670'e ulaşan araçların, 496 bin 501'ini otomobil, 167 bin 849'unu kamyonet, 98 bin 188'ini motosiklet, 64 bin 635'ini traktör, 28 bin 229'unu kamyon, 14 bin 735'ini minibüs, 8 bin 482'sini otobüs, 2 bin 51'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kentte aralık ayında, 25 bin 918 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde otomobil, 18 bin 42 adet ile ilk sırada yer aldı.

Ülkede ise trafiğe kayıtlı araç sayısı aralık ayı sonu itibarıyla 22 milyon 865 bin 921 oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:18 Kaynak: AA

Ekonomi
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