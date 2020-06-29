Bursa'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 916 bini geçti - Son Dakika

Bursa'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 916 bini geçti

Bursa'da mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı istatistikleri açıklandı.

Bursa'da mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı istatistikleri açıklandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya kıyasla 1712 adet artarak 916 bin 266 oldu.


Bursa'daki 916 bin 266 taşıtın 517 bin 75'ini otomobiller, 172 bin 673'ünü kamyonetler, 106 bin 178'ini motosikletler, 66 bin 201'ini traktörler, 28 bin 584'ünü kamyonlar, 15 bin 221'ini minibüsler, 8 bin 133'ünü otobüsle, 2 bin 201'ini de özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ayrıca, Bursa'da Mayıs 2020'de 2 bin 58 taşıtın trafiğe kaydı, 21 bin 858 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam taşıtlar arasında otomobiller 14 bin 689 adetle ilk sırada yer aldı.


Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısının ise mayıs ayı sonu itibarıyla 23 milyon 448 bin 381 olduğu belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:51 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursa'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 916 bini geçti - Son Dakika Ekonomi

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