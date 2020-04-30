Bursa'da trafiğe kayıtlı araç sayısında artış - Son Dakika

Bursa' da mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 3 bin 641 artarak 913 bin 154 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, araçların 515 bin 695'i otomobil, 172 bin 353'i kamyonet, 104 bin 988'i motosiklet, 65 bin 992'i traktör, 28 bin 630'u kamyon, 15 bin 190'ı minibüs, 8 bin 127'si otobüs, 2 bin 179'u da özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Bursa'da mart ayında 31 bin 938 taşıtın devri yapılırken, en fazla alım-satım 22 bin 204'le otomobilde gerçekleşti.