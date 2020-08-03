Bursa'da trafiği denetleyen Soylu, çocuklara polis düdüğü dağıttı - Son Dakika

Bursa'da trafiği denetleyen Soylu, çocuklara polis düdüğü dağıttı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için sürücüleri uyardı.

Bursa'da trafiği denetleyen Soylu, çocuklara polis düdüğü dağıttı, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için sürücüleri uyardı. Bakan Soylu, trafik kazalarında ölüm oranını Avrupa seviyesine getirme konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Ölüm oranını yüzbinde 9,5'ten 6'ya düşürdük. 2015 yılında 7 bin 530 olan ölüm sayımız 2019 yılında 5 bin 473'e düştü. Bu yılın 7 ayında da ölüm sayısında 342 düşüş var" dedi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yol denetimine katılan Bakan Süleyman Soylu, vatandaşların bayramını tebrik etti, araçlardaki çocuklara oyuncak, kolonya ve kırmızı düdük hediye etti. Soylu, durdurulan otobüsteki yolcuların da bayramını kutlayarak iyi yolculuklar diledi.

Soylu, "Arife günü başlayan denetimlerimiz bütün yoğunluğu ile devam etmektedir. 62 bin personelimiz görevinin başındadır. Yarın akşam itibariyle bütün tedbirler devam edecek. Cumartesi, pazara kadar dönüşlerdeki denetimlerimiz sürecek. Vatandaşımızın kazasız belasız evine dönmesinin temini için arkadaşlarımız bütün gayretlerini ortaya koyacaklardır. Bugün yardımcılarımız, tüm komutanlarımızla şu anda sahadayız. Şu ana kadar arife günü dahil olmak üzere toplam 45 can kaybımız oldu. Günlük ortalama 9. Son 10 yıldaki 5 günlük bayramlardan yüzde 32 daha düşük. Bu bayramda can kaybımızın az olması bizi teselli etmiyor. Bir can kaybı bile bizim için trafikte büyük rakamdır. Bugün sabah üzücü bir kaza yaşadık. Bir otoyol değildi, çift yol değildi, pikniğe giden öğretmenlerimizin içinde olduğu bir grup, aslında nitelikli araçları vardı. Böyle bir kazayla karşı karşıya kaldık. Şoför aracıyla sadece bir mekanik bağ kurmamalı. Sürücü aracıyla duygusal bağ kurmalı. Sesini dinlemeli, ihtiyaçlarına kulak vermelidir" dedi.

Soylu, "Bayram dönüşünde bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız ne olursunuz uykusuz yola çıkmayın. Yola dinlenerek çıkın. Gece yola çıkmayın. Bütün trafik tekniğinde geceleyin görüş mesafesinin netliğinin sıkıntılı olduğu AP açık ortada. 2 saatte on dakika dinlenmek yolculuğun esas kurallarından biri olmalı. Dilimizde tüy bitene kadar anlatacağız. Emniyet kemerinden başka icat yok kaza anında insanı kurtaracak. Allah'ın takdiridir, tedbir bizden, takdir Cenab-ı Allah'tan. Elbette tevekkül de inançlarımızdan birisi. Hem cep telefonuyla araç kullanmak kazalara yol açar. Kazada ölümden bahsetmiyoruz. Maddi hasarı geçiştirilebilir. Esas itibariyle insan vücudunda oluşturduğu ve hayatı boyunca fiziki ve ruhi travma geçirtecek bir anlayış söz konusu. Eğer kendinize uyku borcunuz varsa, uyku borcu, kişinin kendisine ödenebilecek bir borç değildir. Kazaların önemli bölümü varış noktasına yakın noktada olmaktadır. Onun için erken gidene ödül verilmiyor. Bazen geçmişte biz de yaşadık, duyduk. Aman ben yolu şu kadar saatte geçtim, bitirdim. Şu kadar kilometreyi şu kadar saatte aldım gibi sözler ecele davetiye çıkarır. Bu bizim için her daim sıkıntılı süreçtir" diye konuştu.

Soylu, "Yol standartlarımız yükseldi. Yeni yol yapıldı. Yol yarı yarıya yükü azaldı. 1,5 saat İzmir- İstanbul yolunu havadan kontrol ettik. Bu standartlar dünyanın bir çok yerinde olmayan standartlar. Hem bu standartlar, hem aldığımız tedbirler, Türkiye'nin sağlık sisteminde, acil durum yönetiminde ortaya koyduğu anlayışla birlikte, trafik kazalarında neredeyse ölümleri Avrupa seviyesine getirme konusunda çabayı hep beraber ortaya koyuyoruz. Yüz binde 9,5tan 6'ya getirdik. Nüfusumuz artıyor ehliyet araç artıyor. 7530 olan 2015 yılındaki ölüm sayımız 5 bin 473 e düştü. 2019 yılı sonunda 2020 yılının 7 ayında 342 azalma var. Bu azalmayı devam ettirirsek Avrupa standartlarında ve onların altına geçme konusundaki irademizi tamamlarız. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz böyle yol kazandırdığı için, Ulaştırma Bakanlığımıza, AK Parti hükümetlerine teşekkür ediyoruz. Araba, yol, trafik standartları eş olarak gitmektedir. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyoruz. Gözünüzü seveyim dikkat edin. Bayramın sevincini hüzne döndürmeyelim. Tekrar bütün vatandaşlarımıza istirham ve ricamızdır. Trafik kurallarına riayet edelim. Güvenli sürüş, emniyet kemeri bağlamakla başlar. Onun için tekrar bu çocuklarımız da bizim çocuklarımız. Bunların görevi var. Anne baba büyüklerine trafik kurallarına riayet konusunda uyarı yapmaları. Küçükler de büyükleri takdir ederlerse kurallara uyduklarında, etmezlerse kırmızı düdük çalacaklar" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Karacabey Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tesisleri önündeki yönettiği trafik denetimine Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, polis ve jandarma ekipleri katıldı.

Bakan Soylu'ya brifing veren Trafikten Sorumlu Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Toksoy, geçen yıl Bursa'da bayram süresince 70 kazada 106 yaralı ve bir ölüm olayı yaşandığını, bu yıl aynı dönemde 52 kazada yaralı sayısının 75'ü düştüğünü, ölüm olayı yaşanmadığını ifade etti. Müdür Yardımcısı Uğur Toksoy, İzmir İstanbul otobanının Bursa merkezden geçen araç yüzünü yüzde 30 azalttığını kaydederek, "Daha önce Mustafakemalpaşa Karacabey Bursa yönünde günde 48 bin araç geçerken, bu rakam 35 bine düştü" diye konuştu. - BURSA

Süleyman Soylu, Bursa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 03:28

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bursa'da trafiği denetleyen Soylu, çocuklara polis düdüğü dağıttı - Son Dakika

Son Dakika

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