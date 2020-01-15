Bursa'da trafiği kilitleyen kaza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da trafiği kilitleyen kaza - Son Dakika

Bursa'da trafiği kilitleyen kaza

6 saat önce

Bursa-Ankara yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bursa'da trafiği kilitleyen kaza, System.String[]

Bursa- Ankara yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sebebiyle kara yolunun Bursa şehir merkezi istikameti kilitlendi.


Kaza, Bursa Ulubatlı Hasan Bulvarında şehir merkezi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine seyreden ve plakası alınamayan bir otomobil, Ankara yolunda Ulubatlı Hasan Bulvarı alt geçidine girdiği sırada frene basarak aniden durdu. Arkasında seyreden otomobiller duramayınca 7 araç bir birine girdi. Plakası alınamayan otomobil hızla uzaklaştı. Kaza nedeniyle trafik kilitlenerek 2 kilometre araç kuyruğu oluştu. Kazaya sebep olan otomobil hakkında polis ekipleri inceleme başlatırken, kaza yapan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. - BURSA

Ankara, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:51 Kaynak: İHA
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