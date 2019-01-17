Son Dakika Haberleri: Bursa'da Trafiği Tehlikeye Düşüren Kamyonet Sürücüsüne Ceza

Bursa'da Trafiği Tehlikeye Düşüren Kamyonet Sürücüsüne Ceza

25 dakika önce

Bursa'da kullandığı kamyonetle trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 5 bin 10 lira ceza yazıldı.

Bursa'da Trafiği Tehlikeye Düşüren Kamyonet Sürücüsüne Ceza, System.String[]
Bursa'da kullandığı kamyonetle trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 5 bin 10 lira ceza yazıldı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesinde 16 GC 169 plakalı kamyonetiyle seyreden T.B. (18), trafiği tehlikeye sokacak şekilde aracını sağa sola sürerek ilerledi.

Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kamyonetin seyrinin sosyal paylaşım siteleri üzerinden hızla yayılması üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, T.B'ye 5 bin 10 lira para cezası yazdı.

Ekipler, kamyoneti 60 gün süreyle trafikten men ederken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el koydu.

T.B. hakkında adli işlem de yapılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:13 Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, Güncel
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