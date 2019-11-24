Son Dakika Haberleri: Bursa'da trafik kazası 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da trafik kazası 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bursa'da trafik kazası 1 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Bursa'nın Yenişehir İlçesine bağlı Marmaracık köyünde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da trafik kazası 1 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Bursa'nın Yenişehir İlçesine bağlı Marmaracık köyünde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre; Marmaracık köyünden Yenişehire gelmek isteyen Serkan Şebil (44) araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kazaya karışan Ö.Y gözaltına alınırken hayatını kaybeden Serkan Şebilin evli iki çocuk babası olduğu ve çobanlık yaptığı öğrenildi. - BURSA

Marmaracık, Yenişehir, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:59 Kaynak: İHA
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