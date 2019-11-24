Bursa'da trafik kazası 1 kişi hayatını kaybetti
6 saat önce
Bursa'nın Yenişehir İlçesine bağlı Marmaracık köyünde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:59 Kaynak: İHA
Bursa'nın Yenişehir İlçesine bağlı Marmaracık köyünde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre; Marmaracık köyünden Yenişehire gelmek isteyen Serkan Şebil (44) araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kazaya karışan Ö.Y gözaltına alınırken hayatını kaybeden Serkan Şebilin evli iki çocuk babası olduğu ve çobanlık yaptığı öğrenildi. - BURSA
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