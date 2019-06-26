Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
1 saat önce
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişiden 1'i öldü, diğeri yaralandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:09 Kaynak: AA
'nın Mustafakemalpaşa
ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişiden 1'i öldü, diğeri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.K. (67) yönetimindeki 16 SH 515 plakalı otomobil, Orhaniye
Mahallesi yolunda el arabasıyla saman taşıyan Abdülrezzak Demir (45) ve Servet Yılmaz
'a (66) çarptı.
Kazada, Demir olay yerinde hayatını kaybetti, Yılmaz ise yaralandı.
Sağlık ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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