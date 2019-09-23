Son Dakika Haberleri: Bursa'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
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Bursa'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

1 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı, System.String[]

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Sibel Kaygısız idaresindeki 35 ADS 592 plakalı araç, Balıkesir'den Bursa'ya doğru seyir halindeyken Yenikarağaç Mahallesi yakınlarında yine aynı yönde seyreden Kadir Sarıtabak idaresindeki 16 JNP 91 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Sibel Kaygısız, savrularak bariyerlere çarparak durabildi. Araç sürücüsü Sibel Kaygısız 112 Acil Servis ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta yolcu olarak bulunan Aysel Kaygısız ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrasında Balıkesir- Bursa yolunda bir süreliğine trafikte aksamalar oldu. Ekipler tarafından kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. - BURSA

Kaygısız, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:26 Kaynak: İHA
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