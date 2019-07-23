Son Dakika Haberleri: Bursa'da trafik kazası: 1 ölü
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Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

12 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Mehmet Ş. yönetimindeki 16 KDJ 15 plakalı tır, Cerrah Mahallesi Eski İpekyol Caddesi'nden Bursa- Ankara kara yoluna çıkmak için geri manevra yaptığı sırada durakta bekleyen Yüksel Ş'ye (59) çarptı.
Yaklaşık 30 metre sürüklenen Yüksel Ş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksel Ş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından kaçtığı öne sürülen sürücü Mehmet Ş, polis ekiplerince yakalandı.
Ankara, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:55 Kaynak: AA
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