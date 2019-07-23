Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:05 Kaynak: AA
'nın İnegöl
ilçesinde tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Mehmet Ş. yönetimindeki 16 KDJ 15 plakalı tır, Cerrah Mahallesi Eski İpekyol Caddesi'nden Bursa- Ankara
kara yoluna çıkmak için geri manevra yaptığı sırada durakta bekleyen Yüksel Ş'ye (59) çarptı.
Yaklaşık 30 metre sürüklenen Yüksel Ş, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yüksel Ş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından kaçtığı öne sürülen sürücü Mehmet Ş, polis ekiplerince yakalandı.
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