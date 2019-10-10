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Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

52 dakika önce

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mudanya'dan Bursa istikametine gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 SFG 62 plakalı otomobil, Balat Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki köprülü kavşakta bariyere çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri de kaza alanında incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından sürücünün cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Mudanya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:50 Kaynak: AA
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