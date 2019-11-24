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Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

6 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gemlik Armutlu Çevre Yolu'nda, Kerim Duran (24) idaresindeki 34 SL 360 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.Y. yönetimindeki 16 S 7055 plakalı servis aracına çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Duran, araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Duran'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Duran'ın cesedi Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken servis aracının şoförü İ.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

Gemlik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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