Trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Tayfun Şengönül'ün (47) kullandığı 28 ET 522 plakalı panelvan araç, Karacaoba mevkisinde aynı yönde giden H.K'nin kullandığı 11 AP 723 plakalı tıra arkadan çarptı.
Araçta sıkışan Şengönül, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Şengönül'ün hayatını kaybettiği tespit edildi.
Şengönül'ün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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