Bursa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yaşar Ağaçlı (22) yönetimindeki 16 HDM 68 plakalı hafif ticari araç, Bursa-İzmir kara yolu Uluabat Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 02 AH 365 plakalı kamyona çarptı.



Kazada yaralanan sürücü Yaşar Ağaçlı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bu arada kazaya plakası alınamayan başka bir aracın neden olduğu öne sürüldü.

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