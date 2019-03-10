Son Dakika Haberleri: Bursa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

40 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, yaralandı.

Bursa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İmdat S. idaresindeki 16 UAJ 16 plakalı otomobil, Ahmet Türkel Çevre yolunda, yolun karşısına geçmek isteyen Selim Kılıç'a (83) çarptı.

Yaralanan Kılıç, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:23 Kaynak: AA

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