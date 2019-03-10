Bursa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
40 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İmdat S. idaresindeki 16 UAJ 16 plakalı otomobil, Ahmet Türkel Çevre yolunda, yolun karşısına geçmek isteyen Selim Kılıç'a (83) çarptı.
Yaralanan Kılıç, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:23 Kaynak: AA
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