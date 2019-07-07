Son Dakika Haberleri: Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı
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Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi'nde Osman K. yönetimindeki 16 AT 966 plakalı otomobil, Bahar U. yönetimindeki 16 F 1481 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Osman K'nın kullandığı otomobilde bulunan Saliha K. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Saliha K, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:08 Kaynak: AA
Mimar Sinan Caddesi, İnegöl, Bursa, Güncel
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