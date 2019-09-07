Son Dakika Haberleri: Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı
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Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bursa- Ankara kara yolu üzerinde, Emine Küpçü çifti, kabir ziyaretlerinin ardından evlerine gitmek için yola çıktı. Hüseyin Küpçü idaresindeki 16 KBB 78 plakalı motosiklet, seyir halindeki Mustafa Yılmaz idaresindeki 34 VB 6863 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki yolcu Emine Küpçü yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ankara, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:18 Kaynak: AA
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