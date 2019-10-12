Son Dakika Haberleri: Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı

Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

BURSA (İHA) – Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

BURSA (İHA) – Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 16 PM 018 plakalı otomobil Yenişehir'den İnegöl'e doğru seyir halinde olan sürücü iddiaya göre önüne rüzgar nedeniyle aninden çıkan karton parçasını görünce biranda panikledi. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü yaralanmazken araç içerisinde bulunan 25 Yaşındaki Mete Y yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla inegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralını sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan tarlaya giren otomobil ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alkollü sürücü, otobüs durağına daldı: 3 kadın hayatını kaybetti
Konya'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu Bağcılar'da bir apartmanın çatısı alev alev yandı Eski eşini satırla yaralayan saldırgana mahalleliden dayak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 23:16:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]