Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı

Bursa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Bursa- Ankara yolu Rüştiye Mahallesi kavşağında meydana geldi. Düzgün Y. idaresindeki 16 KIJ 09 plakalı otomobil kavşakta dönüş yapmak istediği sırada karşı istikametten gelen Ahmet Y. yönetimindeki 26 DM 293 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada ön tarafı hurdaya dönen Ahmet Y.'nin kullandığı araçta bulunan Sedat C. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BURSA