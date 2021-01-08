Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı

08.01.2021 09:03
Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bursa- Ankara kara yolu Ümitalan mevkisinde Esat S'nin kullandığı 34 ACK 514 plakalı otomobil, aynı güzergahta seyreden Erdem D. idaresindeki 16 EGB 39 plakalı kamyona çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile Esat S. araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralı 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ümitalan, Ankara, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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