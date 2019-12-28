Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Bursa-Karacabey kara yolunda seyreden Cemalettin Kılıç idaresindeki 16 EGZ 16 plakalı kamyonet, Uluabat Mahallesi yakınlarında, aynı yönde ilerleyen Ayhan Apak yönetimindeki 16 JUM 65 plakalı tıra arkadan çarptı.

Yaralanan Cemalettin Kılıç, Hasip Mengir ve eşi Zengin Mengir, 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Zengin Mengir ve Hasip Mengir buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tanıtımına saatler kala yerli otomobilin üretileceği TEKNOSAB görüntülendi
Piyasa değeri 500 bin TL olan uyuşturucu sobanın içinde ele geçirildi Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin ilk ön siparişini verdi

Son Dakika Haberleri
06:56 Bilecik'te otobüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
06:47 BİLECİK'TE OTOBÜS İLE KAMYON ÇARPIŞTI 6 YARALI - Son Dakika
05:59 Bilecik'te otobüs ile kamyon çarpıştı 6 yaralı - Son Dakika
05:56 BİLECİK'TE OTOBÜS İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 6 YARALI - Son Dakika
05:22 OTOMOBİL ÖNCE MOTOSİKLETE SONRA BAŞKA BİR OTOMOBİLE VE ÇÖP KONTEYNERLERİNE ÇARPTI - Son Dakika
23:50 Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Son Dakika
23:47 Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 06:59:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]