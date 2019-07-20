Bursa'da trafik kazası: 2 ölü
30 dakika önce
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:10 Kaynak: AA
'nın Orhangazi
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi.
Yüksel Temür (39) idaresindeki 16 MDU 36 plakalı otomobil, Gebze-Orhangazi- İzmir
Otoyolu'nda Gedelek Mahallesi yakınlarında yolun sağında güvenlik şeridinde park halinde olan Metin Ceylan'ın (48) kullandığı 70 EF 039 plakalı tıra arkadan çarptı.
Otomobil sürücüsü Temür ile yanında bulunan Abdullah Arslan
(37) araç içerisine sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkartarak 112 Acil Servis
ekiplerine teslim etti.
Ağır yaralanan Temür, Gemlik Devlet Hastanesi
'ne, Arslan ise Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Temür ve Arslan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.
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